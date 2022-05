Amber Heard, l'insegnante di recitazione afferma che Johnny Depp è cambiato col passare del tempo (Di giovedì 19 maggio 2022) L'insegnante di recitazione di Amber Heard ha affermato che Johnny Depp è cambiato col passare del tempo, diventando sempre più cupo man mano che la loro relazione continuava. Kristina Sexton, l'insegnante di recitazione di Amber Heard, è l'ultima persona ad aver testimoniato durante la giornata di ieri del processo per diffamazione tramite una deposizione video: la donna ha notato un cambiamento in Johnny Depp, dichiarando che l'attore è diventato più cupo col passare del tempo. La Sexton ha lavorato con la Heard per sette anni, il loro ultimo progetto assieme è stato ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 19 maggio 2022) L'didihato checoldel, diventando sempre più cupo man mano che la loro relazione continuava. Kristina Sexton, l'didi, è l'ultima persona ad aver testimoniato durante la giornata di ieri del processo per diffamazione tramite una deposizione video: la donna ha notato un cambiamento in, dichiarando che l'attore è diventato più cupo coldel. La Sexton ha lavorato con laper sette anni, il loro ultimo progetto assieme è stato ...

