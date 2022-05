“Speriamo accetti…”, Fedez lo desidera davvero tanto: post della svolta? Di cosa si tratta (Di mercoledì 18 maggio 2022) Fedez lancia un appello sui social che ha già fatto il giro del web: ecco quale sarebbe la sua proposta, tutti i dettagli al riguardo. Fedez non molla e continua… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 18 maggio 2022)lancia un appello sui social che ha già fatto il giro del web: ecco quale sarebbe la sua proa, tutti i dettagli al riguardo.non molla e continua… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

matteobillygate : @Fedez Grandissimo Fedez, come stai? Speriamo che la senatrice accetti… - MatteoF1989 : @PaoloBorg Speriamo, non si può decidere sempre all'unanimità, non si va da nessuna parte. Poi sarebbe anche ora di… - snktsenzastelle : @oCoreENapule @rapanell0 Specie in un paese come l'Italia pregno di omofobia,speriamo di avere almeno in famiglia u… - Padoinho : @NFT_F_A @romeoagresti @goal Sono d’accordo,anche se non ho letto che i bonus saranno 2,5…..7,5 è la metà di quello… - OldDog1312 : @chia_re_tta Speriamo accetti -

Oms a Cina/ 'Politica zero Covid insostenibile, variante Omicron non si può fermare' Bollettino vaccini covid oggi 12 maggio/ 137.2 milioni di dosi somministrate "Speriamo che la ... tuttavia, non sono stati ben accetti dal Governo, che ha provveduto immediatamente a censurare il ... #BARVxL - Siamo tutti pacifisti! Quindi speriamo che arrivi la pace, ma ricordiamoci che se non ci sono rapporti di forza che si ... dov'è la differenza Se un vicino di casa ti fa vessazioni di ogni tipo e tu accetti supinamente, ... Bollettino vaccini covid oggi 12 maggio/ 137.2 milioni di dosi somministrate "che la ... tuttavia, non sono stati bendal Governo, che ha provveduto immediatamente a censurare il ...Quindiche arrivi la pace, ma ricordiamoci che se non ci sono rapporti di forza che si ... dov'è la differenza Se un vicino di casa ti fa vessazioni di ogni tipo e tusupinamente, ...