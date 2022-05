Senato, Craxi a sorpresa nuova presidente della Commissione Esteri (Di mercoledì 18 maggio 2022) È Stefania Craxi (Forza Italia) la nuova presidente della Commissione Esteri del Senato. La figlia di Bettino Craxi ha sconfitto Ettore Licheri, del Movimento Cinque Stelle. Craxi subentra a Vito Petrocelli (M5S), finito nella bufera delle polemiche per le sue presunte posizioni filorusse riguardo alla guerra in Ucraina. I voti a favore di Craxi sono stati 12, mentre 9 suffragi sono andati a Ettore Licheri. La senatrice azzurra prende così il posto del pentastellato Vito Petrocelli, alla guida della terza Commissione di palazzo Madama. Giuseppe Conte ha fatto espellere Petrocelli dallo stesso Movimento Cinque Stelle per alcune sue dichiarazioni pro Putin. Per Stefania ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 18 maggio 2022) È Stefania(Forza Italia) ladel. La figlia di Bettinoha sconfitto Ettore Licheri, del Movimento Cinque Stelle.subentra a Vito Petrocelli (M5S), finito nella bufera delle polemiche per le sue presunte posizioni filorusse riguardo alla guerra in Ucraina. I voti a favore disono stati 12, mentre 9 suffragi sono andati a Ettore Licheri. La senatrice azzurra prende così il posto del pentastellato Vito Petrocelli, alla guidaterzadi palazzo Madama. Giuseppe Conte ha fatto espellere Petrocelli dallo stesso Movimento Cinque Stelle per alcune sue dichiarazioni pro Putin. Per Stefania ...

Advertising

ilfoglio_it : ?? Clamoroso in Senato. Stefania #Craxi eletta presidente della commissione Esteri. Clamorosa disfatta per Conte e p… - Agenzia_Ansa : Stefania Craxi è il presidente della commissione esteri di palazzo Madama. I voti a suo favore sono stati 12, 9 vot… - elio_vito : Non farò le congratulazioni a Stefania Craxi per l’elezione a Presidente della Comm.Esteri del Senato, anzi mi augu… - romi_andrio : RT @DomaniGiornale: Quando la nuova presidente della Commissione Esteri #StefaniaCraxi, nominata oggi al posto del filorusso #Petrocelli, e… - Bart42519094 : RT @Moonlightshad1: Quando Stefania Craxi, neo presidente della commissione esteri al senato dedicava belle parole a Putin e lo definiva “g… -