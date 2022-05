Russia convoca ambasciatore italiano a Mosca

(Di mercoledì 18 maggio 2022) (Adnkronos) – L’è statoto al ministero degli Esteri russo, rende noto l’agenzia di stampa Tass. Al diplomatico saranno comunicate le misure adottate dallain risposta all’espulsione dei diplomatici russi dall’Italia, si precisa. Lo scorso 6 aprile, l’Italia aveva annunciato la decisione di espellere 30 diplomatici russi. Una misura – aveva precisato allora la Farnesina – assunta in raccordo con altri partner europei e atlantici, adottata per ragioni legate alla sicurezza nazionale, nel contesto della situazione attuale di crisi conseguente all’ingiustificata aggressione all’Ucraina da parte della Federazione Russa. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

L' ambasciatore italiano a Mosca Giorgio Starace è stato convocato dal ministero degli Esteri russo. Lo apprende l'ANSA da fonti informate. Anche l' ambasciatore francese a Mosca Pierre Levy è stato ...L'ambasciatore italiano a Mosca è stato convocato al ministero degli Esteri russo, rende noto l'agenzia di stampa Tass. Al diplomatico saranno comunicate le misure adottate dallain risposta all'espulsione dei diplomatici russi dall'Italia, si precisa. Lo scorso 6 aprile, l'Italia aveva annunciato la decisione di espellere 30 diplomatici russi. Una misura - aveva ... Finlandia e Svezia presentano la domanda di adesione alla Nato. Duma valuta ritiro Mosca da Oms e Wto Giorgio Starace, chi è l’ambasciatore italiano in Russia convocato a Mosca. Il ministero degli Esteri lo attende per discutere di un’importante questione che riguarda il Paese e l’Italia. Tra i suoi ...La decisione non sorprende: è la reazione a una mossa analoga di Roma a inizio aprile. Cacciati anche funzionari francesi e spagnoli ...