Non funziona Instagram il 18 maggio, problemi per aggiornare il feed (Di mercoledì 18 maggio 2022) Decisamente non funziona Instagram in questo mercoledì 18 maggio: il social network per immagini e video accusa problemi seri nelle sue funzionalità principali e in particolar modo risulta impossibile aggiornare il feed di contenuti al momento di questa pubblicazione. Le prime segnalazioni di problemi Instagram si sono registrate quest’oggi dopo le ore 12 del mattino. Al momento in cui questo primo approfondimento va online, ossia alle 13, il servizio Downdetector e segnala qualche centinaio di testimonianze di malfunzionamenti per il social. Non che la piattaforma non sia per nulla raggiungibile: piuttosto sta accadendo che non si riescano a visualizzare nuovi contenuti del proprio feed perché ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 18 maggio 2022) Decisamente nonin questo mercoledì 18: il social network per immagini e video accusaseri nelle suelità principali e in particolar modo risulta impossibileildi contenuti al momento di questa pubblicazione. Le prime segnalazioni disi sono registrate quest’oggi dopo le ore 12 del mattino. Al momento in cui questo primo approfondimento va online, ossia alle 13, il servizio Downdetector e segnala qualche centinaio di testimonianze di malmenti per il social. Non che la piattaforma non sia per nulla raggiungibile: piuttosto sta accadendo che non si riescano a visualizzare nuovi contenuti del proprioperché ...

Advertising

reportrai3 : Il vetro cavo che oggi produciamo in Italia non basta a coprire il fabbisogno. #Report è andato in Lituania a veder… - GiovaQuez : Orsini in loop: 'Abbiamo inviato armi, affondato una nave russa e i russi hanno letteralmente SVENTRATO Mariupol a… - marattin : Il mantenimento di un sistema istituzionale che in tutta evidenza non funziona più non è responsabilità del Cielo,… - Takochan00 : RT @rocken78: Mi fa ridere che adesso, teoricamente, io faccia parte di quegli adulti che, quando ero bambino, pensavo detenessero il segr… - B4cKBI4ck3C1 : RT @anonwolf3467: ???????????? non installatelo non funziona e un fake -