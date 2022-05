Mascherine in classe, Rusconi: “Il governo si decida, basta incertezza” (Di mercoledì 18 maggio 2022) “Mascherine a scuola? Aspettiamo semplicemente che il potere politico, che ha il dovere di decidere tenendo conto di quello che dicono i tecnici, intervenga e dia delle indicazioni chiare. Purtroppo siamo stati abituati a un continuo tira e molla o, come si direbbe a Roma, alla marcia dei Sabini: 3 passi avanti e 4 passi indietro. Non è un bell’esempio per i ragazzi il fatto che le istituzioni siano così ondivaghe“. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 18 maggio 2022) “a scuola? Aspettiamo semplicemente che il potere politico, che ha il dovere di decidere tenendo conto di quello che dicono i tecnici, intervenga e dia delle indicazioni chiare. Purtroppo siamo stati abituati a un continuo tira e molla o, come si direbbe a Roma, alla marcia dei Sabini: 3 passi avanti e 4 passi indietro. Non è un bell’esempio per i ragazzi il fatto che le istituzioni siano così ondivaghe“. L'articolo .

