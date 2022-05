Le calciatrici della nazionale statunitense di calcio riceveranno gli stessi compensi e gli stessi premi dei calciatori

(Di mercoledì 18 maggio 2022) La federazione didegli Stati Uniti ha annunciato un accordo in base al quale lee istatunitensiglie gliquando giocano con le rispettive nazionali. L’accordo riguarda tutti gli accordi collettivi, come

Advertising

MonicaLibero1 : RT @ilpost: Le calciatrici della nazionale statunitense femminile di calcio riceveranno gli stessi compensi e gli stessi premi dei calciato… - ilpost : Le calciatrici della nazionale statunitense femminile di calcio riceveranno gli stessi compensi e gli stessi premi… - FerrioAlex18 : @morrisdeiana Guarda se avessi la Juventus per prima cosa uscirei dalla Lega Serie A, poi licenziarei i calciatori… - egidio_gialdini : Le calciatrici convocate dall'allenatore della JUVENTUS Women, Joe MONTEMURRO, alla vigilia della 22a rit. 'A Femmi… - CasertanaFC : ?? UN'ALTRA CONVOCAZIONE Le rossoblu Martina Lenoci e Miriam Giaquinto continuano il loro percorso nelle selezioni d… -

Il Post

...mette la freccia e fa un salto in avanti nell'equiparazione salariale fra calciatori e. ... forte anche di una popolarità sempre crescente del calcio femminile (gli Usa sono detentori...Lo ha reso noto la stessa organizzazione al termine di un lungo braccio di ferro portato avanti dai rappresentanti dellenazionale femminile Usa, vincitrici degli ultimi due ... Le calciatrici della nazionale statunitense femminile di calcio riceveranno gli stessi compensi e gli stessi premi dei calciatori maschi Il calciatore della Roma, infatti, per un periodo ha frequentato una persona ancora famosa. Francesco e Ilary sono, sicuramente, una coppia piuttosto iconica. Insieme sono molto divertenti e sono rius ...Multe salatissime per Fasano e Nardò a causa delle intemperanze dei rispettivi tifosi, che sono poi sfociate nei tafferugli di fine gara. Di seguito ...