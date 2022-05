La perizia sulla morte di Sandro ed Elisa Prada rivela una verità sconvolgente

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Tre persone, il titolare della concessionaria, e due meccanici, risultano indagate per omicidio colposo plurimo perché ritenuti responsabili di una motocicletta assemblata male. Il caso è legato alladi, 51 anni, e di sua figlia tredicenne,, che morirono in un incidente stradale il 20 agosto dello scorso anno lungo la strada provinciale 83 che collega Baselga di Pinè e Pergine in Trentino. L'uomo aveva acquistato solo pochi giorni prima la moto dalla concessionaria. A seguito dellaeffettuata sul mezzo edinamica del sinistro, oggi i carabinieri della Sezione operativa della Compagina di Borgo Valsugana hanno notificato ai tre soggetti il deferimento all'autorità giudiziaria. L'ipotesi è che la moto di cilindrata 125...

Al centro dell'incontro i temi relativi all'impatto dell'insediamentosalute degli abitanti, ... gli studi epidemiologici compiuti hanno accertato, come confermato anche dallaredatta ...La moto era caduta nel dirupo a ridosso del tornante in discesaprovinciale 83. Nella ... all'epoca sequestrarono il motociclo, che, sottoposto a, è poi risultato essere stato male ... L’iniezione in studio, poi il coma Perizia sulla morte di Maria Teresa TRENTO - Clamorosa svolta nelle indagini sul tragico incidente avvenuto il 20 agosto scorso lungo la strada che dall'altopiano di Piné scende verso Pergine. Persero la vita ...Non è stato un errore dell'uomo alla guida la causa dell'incidente in cui sono morti Sandro Prada, 51 anni e la figlia Elisa, 13 anni, finiti fuoristrada a bordo della moto ...