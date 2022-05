La crisi climatica ci sta traghettando verso il «Pandemicene» (Di mercoledì 18 maggio 2022) Fin dai primi casi di covid-19 nell’inverno del 2020, la comunità scientifica internazionale ha investito tempo e risorse per fare chiarezza in merito alla provenienza del coronavirus e alle potenziali epidemie o pandemie del futuro. Tuttavia, l’origine del SARS-CoV-2 rimane controversa. Stando al primo resoconto dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), molto probabilmente è “saltato” dall’animale all’uomo. C’è chi ha parlato di pipistrelli, chi di pangolini. Ma non esistono certezze. Ci sono però molti altri fattori che potrebbero aver influenzato l’emergenza sanitaria e la diffusione del contagio. E tra questi figura il cambiamento climatico, che potrebbe favorire la diffusione di nuove epidemie o pandemie. Già molto prima che qualsiasi teoria scientifica sulle malattie infettive fosse stabilita, gli aristocratici romani si ritiravano in estate nelle loro case di montagna ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 18 maggio 2022) Fin dai primi casi di covid-19 nell’inverno del 2020, la comunità scientifica internazionale ha investito tempo e risorse per fare chiarezza in merito alla provenienza del coronavirus e alle potenziali epidemie o pandemie del futuro. Tuttavia, l’origine del SARS-CoV-2 rimane controversa. Stando al primo resoconto dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), molto probabilmente è “saltato” dall’animale all’uomo. C’è chi ha parlato di pipistrelli, chi di pangolini. Ma non esistono certezze. Ci sono però molti altri fattori che potrebbero aver influenzato l’emergenza sanitaria e la diffusione del contagio. E tra questi figura il cambiamento climatico, che potrebbe favorire la diffusione di nuove epidemie o pandemie. Già molto prima che qualsiasi teoria scientifica sulle malattie infettive fosse stabilita, gli aristocratici romani si ritiravano in estate nelle loro case di montagna ...

Advertising

fffitalia : Secondo il ministro #Cingolani quella climatica non è un’emergenza, e non è necessario prevedere strumenti emergenz… - Greenpeace_ITA : ??Si autoproclama green, ma continua a puntare tutto sulle fonti fossili. La nostra denuncia con @Recommon alla vigi… - faelinoxx : e continuo la crisi climatica non smetterebbe nemmeno se diventassimo tuttx veganx perché sti stronzi capitalisti t… - faelinoxx : lo dico? lo dico. sono favorevolissima all'idea di mangiare meno carne anche se per varie patologie mi è molto comp… - eliceretti78 : RT @ItalianClimate: L'ONU ha nominato il primo relatore speciale sui #diritti umani e il cambiamento climatico. Si tratta di Ian Fry: avrà… -