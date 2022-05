Il Paradiso delle Signore chiude i battenti? L’indiscrezione fa tremare gli italiani (Di mercoledì 18 maggio 2022) Stando alle ultimi voci che circolano, Il Paradiso delle Signore potrebbe chiudere a breve. La voce fa tremare il pubblico: cosa succede. Il Paradiso delle Signore è a lavoro per le riprese della settima stagione, che però potrebbe essere anche l’ultima della celebre soap opera della Rai. Andiamo quindi a scoprire cosa sta succedendo in L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 18 maggio 2022) Stando alle ultimi voci che circolano, Ilpotrebbere a breve. La voce fail pubblico: cosa succede. Ilè a lavoro per le riprese della settima stagione, che però potrebbe essere anche l’ultima della celebre soap opera della Rai. Andiamo quindi a scoprire cosa sta succedendo in L'articolo proviene da Inews24.it.

