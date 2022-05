“Il momento è arrivato”. Elisabetta Gregoraci, dopo mesi di silenzio c’è l’annuncio (Di mercoledì 18 maggio 2022) Elisabetta Gregoraci torna in tv. dopo mesi di silenzio la showgirl e conduttrice è pronta per una nuova sfida. Nei mesi scorsi si era vista di sfuggita sui social. Una delle ultime volte in occasione del compleanno del figlio Nathan Falco. “Tanti auguri vita mia…Da quando sei venuto al mondo il 18 marzo di 12 anni fa la mia vita è cambiata”, aveva scritto. Il messaggio era poi continuato con toni molti più dolci accolto dai like di migliaia di fan. Continuava Elisabetta. “Mi hai reso una persona migliore, una mamma. Ogni giorno e ogni volta che ti abbraccio ringrazio Dio per il magnifico dono che mi ha fatto. Sei l’amore mio, l’unico indiscusso amore della mia vita, il mio tutto. E questo non cambierà mai. P.S.: per mio figlio che ormai è grande avrei dovuto ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 18 maggio 2022)torna in tv.dila showgirl e conduttrice è pronta per una nuova sfida. Neiscorsi si era vista di sfuggita sui social. Una delle ultime volte in occasione del compleanno del figlio Nathan Falco. “Tanti auguri vita mia…Da quando sei venuto al mondo il 18 marzo di 12 anni fa la mia vita è cambiata”, aveva scritto. Il messaggio era poi continuato con toni molti più dolci accolto dai like di migliaia di fan. Continuava. “Mi hai reso una persona migliore, una mamma. Ogni giorno e ogni volta che ti abbraccio ringrazio Dio per il magnifico dono che mi ha fatto. Sei l’amore mio, l’unico indiscusso amore della mia vita, il mio tutto. E questo non cambierà mai. P.S.: per mio figlio che ormai è grande avrei dovuto ...

Advertising

AmiciUfficiale : È arrivato il momento per Alex di cantare 'Like i would'! Per votare per lui manda un sms al 477.000.1 indicando il… - Mov5Stelle : L'Italia deve essere in prima linea per la pace. Dopo due mesi dall'inizio del conflitto è arrivato il momento di… - Eurosport_IT : 'È arrivato il mio momento, ed è normale...' ?? Vincenzo Nibali, parole d'addio. #EurosportCICLISMO | #Giro105 |… - mirkoscrava : Quando tutto va male, quando le #strade di chiudono, forse è arrivato il momento di rendersi conto delle centinaia… - LuciaDeVivo2 : RT @francycognato: Oggi Vincent ci ha lasciati. Francesca ha capito che era arrivato il suo momento ed è rimasta con lui, abbracciandolo e… -