Finlandia - Svezia: presentata adesione a Nato. Mosca: è diritto sovrano (Di mercoledì 18 maggio 2022) La Finlandia e la Svezia hanno presentato formalmente le rispettive domande di adesione alla Nato. "Oggi è un buon giorno in un momento cruciale per la nostra sicurezza. Ogni Nazione ha il diritto di ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 18 maggio 2022) Lae lahanno presentato formalmente le rispettive domande dialla. "Oggi è un buon giorno in un momento cruciale per la nostra sicurezza. Ogni Nazione ha ildi ...

