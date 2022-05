Finlandia e Svezia consegnano le richieste di adesione alla Nato

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Gli ambasciatori di, Klaus Korhonen e Axel Wernhoff, hanno formalmente presentato la richiesta dial segretario generale, Jens Stoltenberg, oggi nel quartier generale dell’Alleanza a Bruxelles, dopo il sì del Parlamento di Helsinki all'e il pronunciamento formale del governo di Stoccolma. I due paesi baltici accantonano decenni di neutralità per abbracciare l'alleanza militare a seguito del mutamento dell’opinione pubblica, diventata favorevole all’, provocato dall'invasione russa dell'Ucraina. "Questo è un momento storico in un momento critico per la nostra sicurezza", ha affermato il Segretario generale della, Jens Stoltenberg. "Speriamo di concludere rapidamente" il processo di ...

Advertising

TgLa7 : #Nato, #Erdogan: 'Non posso dire sì a #Svezia e #Finlandia - Agenzia_Ansa : FLASH | La Finlandia e la Svezia hanno presentato le rispettive domande di adesione alla Nato #ANSA - gparagone : Se si agevola l’ingresso di #Svezia e #Finlandia nella #NATO, la fine del conflitto la vediamo col binocolo.… - tanzmax : Mavalà che #letta (e #giggino) dice che l'annessione di finlandia e svezia alla #nato è per avvicinare la pace!! - Max_Alle : RT @lucianocapone: La Finlandia è stata dominata da Svezia e Russia. La Polonia spartita da Germania e Russia. L’Ucraina occupata da Polo… -

I due Paesi hanno presentato simultaneamente la lettera ufficiale di adesione all'Alleanza. Il segretario Nato: 'È un momento critico per la nostra ...I furiosi liberali non intendevano contrastare le sue idee più provocatorie ("l'annessione" dialla Nato ), ma solo annichilire con un insulto definitivo il lavoro che sta dietro ...Gli ambasciatori dei due paesi baltici hanno formalmente avviato la procedura per unirsi all'Alleanza atlantica. La visita al segretario generale Stoltenberg ...Nel giorno in cui la Finlandia (assieme alla Svezia) presenta alla Nato la richiesta formale di adesione, la premier di Helsinki Sanna Marin incontra il primo ministro italiano Mario Draghi ...