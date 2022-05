F1 Spagna: come vederlo in diretta streaming e TV su Sky, TV8 e NOW (Di mercoledì 18 maggio 2022) Il Mondiale di Formula 1 è pronto a scendere in pista per la sesta tappa della stagione 2022. Il Circus, dopo la fantastica gara di Miami che ha visto trionfare Max Verstappen su Red Bull dinanzi alle due Ferrari rispettivamente di Charles Leclerc e Carlos Sainz, questa volta ritorna in Europa per il Gran Premio di Spagna e sul circuito di Catalogna. Vediamo insieme i dettagli della corsa. Iniziamo nel dare alcuni dettagli tecnici del tracciato catalano: si trova in via Mas Moreneta a Montmeló, precisamente a venti chilometri a nord-est di Barcellona, capitale della comunità autonoma spagnola della Catalogna. L’impianto, che ospita le categorie di Formula 1, Motomondiale e GP2, venne inaugurato nel 1991, è lungo 4,675 metri e dispone 16 curve totali. Il tempo record del circuito di Catalogna è stato ottenuto in gara da Max Verstappen la scorsa stagione a bordo della ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 18 maggio 2022) Il Mondiale di Formula 1 è pronto a scendere in pista per la sesta tappa della stagione 2022. Il Circus, dopo la fantastica gara di Miami che ha visto trionfare Max Verstappen su Red Bull dinanzi alle due Ferrari rispettivamente di Charles Leclerc e Carlos Sainz, questa volta ritorna in Europa per il Gran Premio die sul circuito di Catalogna. Vediamo insieme i dettagli della corsa. Iniziamo nel dare alcuni dettagli tecnici del tracciato catalano: si trova in via Mas Moreneta a Montmeló, precisamente a venti chilometri a nord-est di Barcellona, capitale della comunità autonoma spagnola della Catalogna. L’impianto, che ospita le categorie di Formula 1, Motomondiale e GP2, venne inaugurato nel 1991, è lungo 4,675 metri e dispone 16 curve totali. Il tempo record del circuito di Catalogna è stato ottenuto in gara da Max Verstappen la scorsa stagione a bordo della ...

Advertising

BarbascuraX : Cosa diavolo sta succedendo?! Ma come #Spagna ? Ma come cacchio… - nadiemasquenad1 : RT @SylviaGrossi: @ramonroyo Alla faccia della 'Collares' (la 'gazza ladra generalissima') e di 'Zapatones' (Fraga, 'il sanguinoso sauro ga… - _gIgAcHaD1234 : @annalisableve4 Vabbè dopo questa ti dico quella che secondo me potrebbe essere la soluzione: fare in modo che entr… - FabioLasmano : @Juventina962 @fabiogigli Esatto, perché poi è facile parlare del Barcellona che fa giocare titolare il minorenne G… - SylviaGrossi : @ramonroyo Alla faccia della 'Collares' (la 'gazza ladra generalissima') e di 'Zapatones' (Fraga, 'il sanguinoso sa… -