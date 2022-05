Draghi | “I diplomatici italiani espulsi da Mosca? Non deve portare all’interruzione dei canali diplomatici perché è da lì che si arriva alla pace”

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 18 maggio 2022) “L’Italia appoggia con convinzione la decisione della Finlandia così come quella della Svezia. Vogliamo velocizzare le procedure interne per rendere l’adesione effettiva nel più breve tempo possibile. E intendiamo sostenere la Finlandia e la Svezia in questo periodo di transizione”. Così il premier, affrontando la stampa al fianco del primo ministro finlandese, Sanna Marin, che stamane ha ricevuto a Palazzo Chigi.: “La richiesta di adesione di Finlandia e SveziaNato è una chiara risposta all’invasione russa dell’Ucraina” Come ha tenuto a rimarcare il presidente del Consiglio, ”La richiesta di adesione di Finlandia e SveziaNato è una chiara risposta all’invasione russa dell’Ucraina eminaccia che rappresenta per lain Europa, per la nostra sicurezza ...