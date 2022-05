Crediti deteriorati, Bcp cede Npl per 16 mln di euro: cartolarizzazione multi-originator di Bcc Npls 2022 (Di mercoledì 18 maggio 2022) Nell’ambito di un più ampio programma di interventi sui Crediti deteriorati e in linea con la strategia di derisking e di miglioramento della qualità degli attivi, la Banca di Credito Popolare ha ceduto Crediti in sofferenza per un valore contabile al 31/12/2021 per circa 16 milioni di euro, con un miglioramento di 77 punti base dell’indicatore Npl ratio lordo. L’operazione, perfezionata tramite la cartolarizzazione multi-originator denominata Bcc Npls 2022, originata da 71 banche che hanno partecipato all’operazione coordinate dalla Bcc Banca Iccrea, rappresenta un ulteriore passo avanti nella politica di riduzione degli Npl e conferma la volontà della Bcp di esprimere la propria capacità operativa reagendo in modo efficace alle sfide ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 18 maggio 2022) Nell’ambito di un più ampio programma di interventi suie in linea con la strategia di derisking e di miglioramento della qualità degli attivi, la Banca di Credito Popolare ha cedutoin sofferenza per un valore contabile al 31/12/2021 per circa 16 milioni di, con un miglioramento di 77 punti base dell’indicatore Npl ratio lordo. L’operazione, perfezionata tramite ladenominata Bcc, originata da 71 banche che hanno partecipato all’operazione coordinate dalla Bcc Banca Iccrea, rappresenta un ulteriore passo avanti nella politica di riduzione degli Npl e conferma la volontà della Bcp di esprimere la propria capacità operativa reagendo in modo efficace alle sfide ...

