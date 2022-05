Covid | in Lombardia 11 decessi e 4 325 positivi | 369 a Bergamo

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Sono 369 i nuovial-19 in provincia di, 4.325 ina fronte di 41.588 tamponi effettuati (il 10,3% del totale). Negli ospedali della regione continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-2), ma aumentano nei reparti (+2). Sono 11 i. I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 41.588, totale complessivo: 37.394.291 – i nuovi casi: 4.325 – in terapia intensiva: 35 (-2) – i ricoverati non in terapia intensiva: 914 (+2) – i, totale complessivo: 40.342 (+11) I nuovi casi per provincia: Milano: 1.419 di cui 592 a Milano città;: 369; Brescia: 550; Como: 275; Cremona: 154; Lecco: 145; Lodi: 96; Mantova: 187; Monza e Brianza: 392; Pavia: 229; Sondrio: 51; Varese: 313.

Advertising

stebellentani : Altra grande regione del nord, la più popolosa d'Italia e duramente colpita dal Covid, la Lombardia. Nel quinquenni… - LocalPage3 : Covid oggi Lombardia, 4.325 contagi e 11 morti. A Milano 1.419 casi - EmilianoVerga : RT @RegLombardia: #NewsdaRoma Approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il Bonus #psicologo: si tratta di un contributo fino a 600 euro per… - italiaserait : Covid oggi Lombardia, 4.325 contagi e 11 morti. A Milano 1.419 casi - webecodibergamo : Coronavirus in Lombardia, l'aggiornamento di mercoledì 18 maggio -

IL GIORNO

...ne sono stati registrati in, 3.253 in Campania , 2.883 nel Lazio , 2.835 in Emilia - Romagna e 2.613 in Veneto . (agg. di Silvana Palazzo) Vaccini mRna proteggono meglio da varianti/ ...Prosegue senza sosta l'opera di monitoraggio e di analisi della curva epidemiologica della Regione, una delle zone più colpite del nostro Paese fin dall'inizio dell'epidemia da- 19. ... Bollettino Covid Lombardia di oggi 17 maggio: contagi e decessi (Adnkronos) – Sono 4.325 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 18 maggio 2022 in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 11 morti, ...(ANSA) - MILANO, 18 MAG - Sono 4.325 i positivi nelle ultime 24 ore in Lombardia a fronte di 41.588 tamponi effettuati. Scende il tasso di positività, al 10,3% (ieri al 12,5%). Scendono di due i ...