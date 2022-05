Canoa | esordio stagionale per gli azzurri a Racice | i convocati

Leggi su sportface

(Di mercoledì 18 maggio 2022) E’ stata resa nota la lista deidal direttore tecnico Oreste Perri per la squadra nazionale disprint che affronterà le prime due tappe di Coppa del Mondo. Appuntamento a, in Repubblica Ceca, dal 20 al 22 maggio, per poi trasferiti a Poznan dal 26 al 29 maggio per la seconda e ultima prova. Sarà poi il momento dei Mondiali e degli Europei sia per la velocità che per la para, i primi in programma nelle acque canadesi di Halifax dal 3 al 7 agosto mentre i secondi nel bacino olimpico di Monaco 72, dal 16 al 21 agosto, all’interno del contenitore multisportivo insieme agli Europei di Atletica, Beach Volley, Ciclismo, Ginnastica, Canottaggio, Tennis Tavolo, Triathlon e Arrampicata.Manfredi Rizza (Aeronautica Militare) si misurerà in K4 sulla nuova distanza olimpica ...