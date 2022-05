Boxe, Testa: “Ho voglia di portarmi a casa la medaglia d’oro” (Di mercoledì 18 maggio 2022) Saranno due le medaglia per l’Italia ai Mondiali di Boxe in svolgimento ad Istanbul. Alessia Maesiano si è infatti arresa in semifinale alla brasiliana Ferreira, conquistando matematicamente il bronzo. Nella giornata di domani invece, Irma Testa sarà sul ring per l’oro contro la taiwanese Yu-Ting Lin nella finale dei 57 kg. Ecco le sue parole: “Sono felicissima sia per la vittoria sia per aver espresso la mia Boxe fin dal primo gong di questa semifinale. Di solito parto piano, ma oggi sono riuscita a dare tutto fin dall’inizio. Domani mi troverò ad affrontare un’avversaria di altissimo livello, ma ho la voglia, la forza e la ferrea determinazione di portarmi a casa l’oro”. “Contenta per aver conquistato una terza medaglia mondiale, ma c’è del ... Leggi su sportface (Di mercoledì 18 maggio 2022) Saranno due leper l’Italia ai Mondiali diin svolgimento ad Istanbul. Alessia Maesiano si è infatti arresa in semifinale alla brasiliana Ferreira, conquistando matematicamente il bronzo. Nella giornata di domani invece, Irmasarà sul ring per l’oro contro la taiwanese Yu-Ting Lin nella finale dei 57 kg. Ecco le sue parole: “Sono felicissima sia per la vittoria sia per aver espresso la miafin dal primo gong di questa semifinale. Di solito parto piano, ma oggi sono riuscita a dare tutto fin dall’inizio. Domani mi troverò ad affrontare un’avversaria di altissimo livello, ma ho la, la forza e la ferrea determinazione dil’oro”. “Contenta per aver conquistato una terzamondiale, ma c’è del ...

