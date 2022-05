“Borsellino è stato ucciso anche perché sapeva qualcosa sulla morte di Falcone” (Di mercoledì 18 maggio 2022) Parla l’avvocato Rosalba Di Gregorio che per prima capì il depistaggio sulla strage di via D’Amelio. “Processano tre poliziotti ma manca il livello superiore. Io facevo domande e mi davano della mafiosa. Intanto i pm occultavano le carte” Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 18 maggio 2022) Parla l’avvocato Rosalba Di Gregorio che per prima capì il depistaggiostrage di via D’Amelio. “Processano tre poliziotti ma manca il livello superiore. Io facevo domande e mi davano della mafiosa. Intanto i pm occultavano le carte”

IPZS : A 30 anni dalla scomparsa di Giovanni #Falcone e Paolo #Borsellino, il Poligrafico e Zecca dello Stato conia una mo… - fede_olivo : RT @HuffPostItalia: “Borsellino è stato ucciso anche perché sapeva qualcosa sulla morte di Falcone” - gaia_simonetti : RT @TV2000it: Emessa moneta da #2euro in ricordo di #Falcone e #Borsellino Nella Collezione Numismatica 2022, ha corso legale in tutti gli… - HuffPostItalia : “Borsellino è stato ucciso anche perché sapeva qualcosa sulla morte di Falcone” - mfchiappe : RT @TV2000it: Emessa moneta da #2euro in ricordo di #Falcone e #Borsellino Nella Collezione Numismatica 2022, ha corso legale in tutti gli… -