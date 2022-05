BMW Serie 3 - Restyling più dentro che fuori | debutta il display curvo tuttofare

(Di mercoledì 18 maggio 2022) La BMW introduce ildella3, uno dei modelli chiave del marchio, con 45 anni di carriera sulle spalle e oltre 16 milioni di unità prodotte. L'attuale generazione, nota internamente come G20 e già costruita più di un milione di unità, hato nel 2019 e viene ora aggiornata con interventi mirati che non ne modificano sostanzialmente i contenuti. Il lancio commerciale è previsto a luglio, mentre i prezzi non sono stati ancora comunicati. Matita leggera sul frontale. Il design è stato ritoccato con mano leggera. il frontale è caratterizzato da gruppi ottici, mascherina e paraurti ridisegnati, ma il doppio rene ha mantenuto le proporzioni e la posizione del modello uscente, senza allungarsi verso il basso. I fari full Led sono più sottili e presentano luci diurne di nuovo disegno, mentre sono opzionali gli Adaptive Led ...

Optionals Airbag guida, Airbag passeggero, Airbag laterali, Airbag per la testa, Appoggiatesta posteriori, Bluetooth, Cambio automatico, Cerchi in lega, Chiave con transponder, Chiusura centralizzata, ...Un nuovo prototipo del BMW XM 2023 con pochissimo camuffamento svela nuovi dettagli del design, in attesa della presentazione ufficiale.