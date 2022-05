Bambino morto L’Aquila | Quagliariello | “Terribile tragedia”

(Di mercoledì 18 maggio 2022)– “Mi unisco senza retorica alcuna, ma con sincera e profonda partecipazione, al cordoglio della comunità aquilana per lache si è consumata oggi. Un evento drammatico che non può non sconvolgere chiunque abbia negli occhi lo sguardo spensierato di unche gioca. Preghiera e vicinanza di fronte a un dolore che non può trovare parole adeguate”. E’ quanto ha dichiarato in una nota Gaetano(foto), senatore del collegio-Teramo, a proposito di quanto accaduto oggi pomeriggio nel giardino di un asilo al. L'articolo L'Opinionista.

Si cercano le cause del grave incidente avvenuto oggi in un asilo de L'Aquila. Nella tragedia undi 4 anni è, altri 5 sono rimasti feriti. Erano le 14.30 circa quando nella scuola materna 'Primo maggio" di località Pile, in via salaria Antica Est, un'automobile in sosta davanti all'...Si cercano le cause del grave incidente avvenuto in un asilo de L'Aquila. Nella tragedia undi 4 anni è, altri 5 sono rimasti feriti. Erano le 14.30 circa quando nella scuola materna 'Primo maggio" di località Pile, in via salaria Antica Est, un'automobile in sosta davanti all'...Un evento drammatico che non può non sconvolgere chiunque abbia negli occhi lo sguardo spensierato di un bambino che gioca. Preghiera e vicinanza di fronte a un dolore che non può trovare parole ...Nella tragedia un bambino di 4 anni è morto, altri 5 sono rimasti feriti. Erano le 14.30 circa quando nella scuola materna 'Primo maggio" di località Pile, in via salaria Antica Est, un ...