Addio a De Sciglio: il rinforzo della Juventus è da "Holly e Benji" (Di mercoledì 18 maggio 2022) Mattia De Sciglio non sarà più un giocatore della Juventus nella prossima stagione, ecco dunque perché a Torino stanno pensando a novità. Non è assolutamente facile giocare con la maglia della Juventus, dato che i bianconeri rappresentano assolutamente il massimo possibile per un calciatore, con Mattia De Sciglio che non è stato assolutamente in grado di dimostrare tutto il proprio potenziale, rendendo molto meno rispetto alle aspettative e non riuscendo più a tornare a essere quel terzino che in giovane età sembrava poter diventare un possibile ti trovare la nazionale, per questo motivo a Torino stanno cercando novità.

