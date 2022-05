Zé Maria | “L’Inter deve sperare che Sassuolo-Milan si giochi sotto al diluvio”

Leggi su sportface

(Di martedì 17 maggio 2022) L’ex calciatore di Inter e Parma, Zé, ha parlato a “1 Football Club”, su 1 Station Radio, in merito alla situazione della Serie A. Ecco le sue parole: “Sfida Inter-? Per rivivere un Perugia-Juve, con la Lazio campione, ci vorrebbe il temporale di quell’anno (ride). Mio figlio è interista sfegatato, sarei molto contento se succedesse, ma non so se sarebbe giusto calcisticamente parlando, perché ilsta facendo benissimo, mentrese lo è fatto scappare in più occasioni. Io, da ex Inter, spero che i nerazzurri vincano lo Scudetto, ma non sarebbe giusto per il campionato che ha fatto il. Juventus. Io penso che quella della Juve sia la rosa più completa del campionato. Ma il discorso verte sulle scelte del mister che sono da valutare, perché dall’esterno è difficile giudicare ...