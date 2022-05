Ultime Notizie – Covid, mascherine a scuola: Codacons fa ricorso al Tar (Di martedì 17 maggio 2022) Contro l’obbligo di mascherine a scuola il Codacons ha depositato venerdì scorso un formale ricorso al Tar del Lazio, in cui si chiede di sospendere gli atti del Governo che impongono agli studenti di utilizzare la mascherina fino al termine dell’anno scolastico. Alla base della richiesta del Codacons, “la manifesta sproporzione del provvedimento e l’illegittima disparità di trattamento tra luoghi pubblici”. Nei luoghi di lavoro, pubblici e privati, tranne ospedali e Rsa, non è stato prorogato l’obbligo di utilizzo delle mascherine, che resta invece in vigore nelle scuole italiane fino alla fine dell’anno scolastico “fatta eccezione per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive”. Alunni, docenti ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 17 maggio 2022) Contro l’obbligo diilha depositato venerdì scorso un formaleal Tar del Lazio, in cui si chiede di sospendere gli atti del Governo che impongono agli studenti di utilizzare la mascherina fino al termine dell’anno scolastico. Alla base della richiesta del, “la manifesta sproporzione del provvedimento e l’illegittima disparità di trattamento tra luoghi pubblici”. Nei luoghi di lavoro, pubblici e privati, tranne ospedali e Rsa, non è stato prorogato l’obbligo di utilizzo delle, che resta invece in vigore nelle scuole italiane fino alla fine dell’anno scolastico “fatta eccezione per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive”. Alunni, docenti ...

Advertising

fanpage : Iniziata l'evacuazione dei soldati dall'acciaieria Azovstal - sole24ore : ??#EmmanuelMacron: «Non siamo in #guerra contro la #Russia, lavoriamo per la preservazione dell’integrità dell’… - zazoomblog : Ultime Notizie – Svezia firma richiesta adesione alla Nato - #Ultime #Notizie #Svezia #firma - VesuvioLive : “Lottiamo tra la vita e la morte ma non vi temiamo”: riapre il ristorante colpito dalla camorra - paolopatrito : @MatteoPedrosi Curiosità: come si collegano le ultime notizie di @CorriereGranata che parlavano di una discussione… -