Ultime Notizie – Acciaieria Azovstal, Zelensky: “Eroi ci servono vivi” (Di martedì 17 maggio 2022) Messaggio del presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky dopo che il ministero della Difesa di Kiev ha confermato l’avvio dell’evacuazione dei militari asserragliati nell’Acciaieria Azovstal a Mariupol. “Grazie al lavoro dei militari delle forze armate ucraine, dell’intelligence, della squadra dei negoziati, del Comitato internazionale della Croce Rossa, e dell’Onu. Speriamo di poter preservare la vita dei nostri ragazzi – dice Zelensky su Telegram parlando dei difensori di Mariupol – Tra di loro ci sono dei feriti gravi. A loro viene fornito aiuto. Voglio sottolineare che gli Eroi ucraini servono all’Ucraina vivi. E’ iniziata l’operazione per far tornare i nostri militari a casa. E’ un lavoro che richiede delicatezza e tempi”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 17 maggio 2022) Messaggio del presidente dell’Ucraina Volodymyrdopo che il ministero della Difesa di Kiev ha confermato l’avvio dell’evacuazione dei militari asserragliati nell’a Mariupol. “Grazie al lavoro dei militari delle forze armate ucraine, dell’intelligence, della squadra dei negoziati, del Comitato internazionale della Croce Rossa, e dell’Onu. Speriamo di poter preservare la vita dei nostri ragazzi – dicesu Telegram parlando dei difensori di Mariupol – Tra di loro ci sono dei feriti gravi. A loro viene fornito aiuto. Voglio sottolineare che gliucrainiall’Ucraina. E’ iniziata l’operazione per far tornare i nostri militari a casa. E’ un lavoro che richiede delicatezza e tempi”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro ...

