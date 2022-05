Advertising

Engage

di', ha affermato Davide Rota, Amministratore Delegato di. 'Si tratta di un cambiamento importante a livello personale e professionale. Vent'anni dopo aver fondato Linkem mi trovo di ...Sarri, tecnico dell'ultimo tricolore bianconero e sommerso dai fischi dello Stadium all'annuncio delle formazioni, è senza Immobile eCabral per sostituirlo. Per il resto la Lazio è in ... Tiscali sceglie Davide Rota come nuovo Ceo e si trasforma in una digital media company La nomina segna un’altra tappa verso il completamento del disegno industriale che porterà il gruppo Linkem a divenire azionista di maggioranza della società fondata e presieduta da Renato Soru Il ...Il Consiglio di Amministrazione di Tiscali ha nominato Davide Rota nuovo Amministratore Delegato, il fondatore Renato Soru diventa Presidente.