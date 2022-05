Tentato femminicidio a Roma, picchia e strangola la compagna: è gravissima (Di martedì 17 maggio 2022) L’ha picchiata. E lo ha fatto così violentemente, senza pietà. Poi pare abbia Tentato di strangolarla perché l’obiettivo, forse, era solo uno: ucciderla. Lui che avrebbe dovuto amarla, proteggerla, stamattina si è trasformato in un mostro e a Roma, nella zona Tuscolana, ha Tentato di ammazzare la compagna. Tentato omicidio in zona Tuscolana a Roma Tentato omicidio questa mattina a Roma, in zona Tuscolana. Qui un uomo di 53 anni ha cercato di uccidere la compagna, sua coetanea: l’ha picchiata, poi ha cercato di strangolarla. Fortunatamente, senza riuscirci. Perché altrimenti sarebbe stato l’ennesimo femminicidio di una lunga scia che sembra non voglia ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 17 maggio 2022) L’hata. E lo ha fatto così violentemente, senza pietà. Poi pare abbiadirla perché l’obiettivo, forse, era solo uno: ucciderla. Lui che avrebbe dovuto amarla, proteggerla, stamattina si è trasformato in un mostro e a, nella zona Tuscolana, hadi ammazzare laomicidio in zona Tuscolana aomicidio questa mattina a, in zona Tuscolana. Qui un uomo di 53 anni ha cercato di uccidere la, sua coetanea: l’hata, poi ha cercato dirla. Fortunatamente, senza riuscirci. Perché altrimenti sarebbe stato l’ennesimodi una lunga scia che sembra non voglia ...

