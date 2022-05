Stati Uniti verso il blocco totale dei pagamenti russi per spingere Mosca verso il default (Di martedì 17 maggio 2022) La Casa Bianca sarebbe pronta a bloccare completamente la capacità della russia di pagare gli obbligazionisti statunitensi in possesso di titoli di Stato russi denominati in dollari. Lo stop avverrebbe dopo una scadenza di pagamento fissata per la prossima settimana, spingendo in questo modo artificiosamente Mosca verso il default. E’ quanto scrive l’agenzia statunitense Bloomberg citando fonti del dipartimento del Tesoro a stelle e strisce. In particolare verrebbe fatta scadere e non rinnovata una licenza per effettuare i versamenti presso le controparti statunitensi che termina il prossimo 25 maggio. Sinora la russia è riuscita, seppur con difficoltà, ad adempiere ai suoi obblighi creditizi nonostante il congelamento dei conti all’estero e il blocco ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 17 maggio 2022) La Casa Bianca sarebbe pronta a bloccare completamente la capacità dellaa di pagare gli obbligazionisti statunitensi in possesso di titoli di Statodenominati in dollari. Lo stop avverrebbe dopo una scadenza di pagamento fissata per la prossima settimana, spingendo in questo modo artificiosamenteil. E’ quanto scrive l’agenzia statunitense Bloomberg citando fonti del dipartimento del Tesoro a stelle e strisce. In particolare verrebbe fatta scadere e non rinnovata una licenza per effettuare i versamenti presso le controparti statunitensi che termina il prossimo 25 maggio. Sinora laa è riuscita, seppur con difficoltà, ad adempiere ai suoi obblighi creditizi nonostante il congelamento dei conti all’estero e il...

