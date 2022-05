Peste suina, Coldiretti: “Abbattere i cinghiali in tutte le regioni” (Di martedì 17 maggio 2022) (Adnkronos) – Peste suina, serve un piano nazionale di abbattimento di fronte alla proliferazione dei cinghiali che riguarda ormai tutta la Penisola. Sono saliti, ormai, a ben 2,3 milioni gli esemplari che rappresentano un pericolo per la sicurezza dei cittadini, per le attività agricole e rischiano di diffondere la Peste suina ben oltre le aree infette. E’ quanto afferma la Coldiretti in riferimento all’annuncio dell’avvio di abbattimenti mirati a Roma da parte del sindaco Roberto Gualtieri. L’invasione di città e campagne da parte dei cinghiali viene vissuta dai cittadini come una vera e propria emergenza, tanto che oltre otto italiani su 10 (81%) pensano che vada affrontata con il ricorso agli abbattimenti, soprattutto incaricando personale specializzato per ... Leggi su italiasera (Di martedì 17 maggio 2022) (Adnkronos) –, serve un piano nazionale di abbattimento di fronte alla proliferazione deiche riguarda ormai tutta la Penisola. Sono saliti, ormai, a ben 2,3 milioni gli esemplari che rappresentano un pericolo per la sicurezza dei cittadini, per le attività agricole e rischiano di diffondere laben oltre le aree infette. E’ quanto afferma lain riferimento all’annuncio dell’avvio di abbattimenti mirati a Roma da parte del sindaco Roberto Gualtieri. L’invasione di città e campagne da parte deiviene vissuta dai cittadini come una vera e propria emergenza, tanto che oltre otto italiani su 10 (81%) pensano che vada affrontata con il ricorso agli abbattimenti, soprattutto incaricando personale specializzato per ...

