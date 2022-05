"Parlate di tutto, non di quello": la rabbia di Flavio Insinna, lo sfogo che scuote i vertici Rai (Di martedì 17 maggio 2022) Non è la prima volta che Flavio Insinna, durante L'Eredità su Rai 1, fa un appello per la pace e per la fine della guerra tra Russia e Ucraina. Il conduttore della rete ammiraglia ne approfitta nel corso della trasmissione quando l'indizio alla ghigliottina è "Pace", mentre la risposta al gioco è "conclusione". Appunto, “Conclusione della pace”: le parole di Insinna sono chiarissime. L'attore chiede di arrivare alla pace e alla fine della guerra. "Se si formano gli accordi, si vive in pace. Vi prego, non sappiamo più come dirlo... sentiamo parlare di tutto tranne di pace", dice nel corso della puntata con l'applauso del pubblico in studio. "Pace vuol dire fermarsi. Si parla di tutto tranne che di fare la pace e fermarsi. Firmare un accordo significa ritrovare la pace e una degna conclusione ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 17 maggio 2022) Non è la prima volta che, durante L'Eredità su Rai 1, fa un appello per la pace e per la fine della guerra tra Russia e Ucraina. Il conduttore della rete ammiraglia ne approfitta nel corso della trasmissione quando l'indizio alla ghigliottina è "Pace", mentre la risposta al gioco è "conclusione". Appunto, “Conclusione della pace”: le parole disono chiarissime. L'attore chiede di arrivare alla pace e alla fine della guerra. "Se si formano gli accordi, si vive in pace. Vi prego, non sappiamo più come dirlo... sentiamo parlare ditranne di pace", dice nel corso della puntata con l'applauso del pubblico in studio. "Pace vuol dire fermarsi. Si parla ditranne che di fare la pace e fermarsi. Firmare un accordo significa ritrovare la pace e una degna conclusione ...

Advertising

acmaIdini : l'hanno fischiato in 12 tutto il resto dello stadio era in piedi ad applaudirlo paolo stesso ha detto di sapere qua… - Giuly08586346 : @matteosalvinimi Il vento sta girando? Avete votato tutto quello che decideva il governo, forse avete dimenticato c… - bimbadireid : RT @Akrobata2022: Raga non parlate dei pagliacci godiamoci la celebrazione dell' AMOREEEEEEEEE ? Un grazie a Jessica x il suo gran coraggi… - marvelousmrs18 : Marò basta non ne parlate piuuuu rendete tutto ogni volta enorme e immenso. PENSATE A QUELLO CHE LA DEFINISCE EX FI… - hallomememe : RT @Akrobata2022: Raga non parlate dei pagliacci godiamoci la celebrazione dell' AMOREEEEEEEEE ? Un grazie a Jessica x il suo gran coraggi… -