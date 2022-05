Oggi è un altro giorno, Guillermo Mariotto in lacrime viene consolato da Serena Bortone: “Le mamme ucraine mi hanno distrutto” (Di martedì 17 maggio 2022) Nella puntata di ieri, 16 maggio, di Oggi è un altro giorno, si è continuato a parlare dell’Eurovision e della vittoria degli ucraini Kalush Orchestra, con il brano Stefania, dedicato alle mamme, sempre vicine ai loro figli, anche nella guerra. Ad aver apprezzato particolarmente la canzone è Guillermo Mariotto, protagonista di un evento toccante: “Giuro, non era una cosa voluta, io stavo andando al cinema e ho viste delle donne ucraine che stavano festeggiando davanti a Piazza della Repubblica. Mi sono avvicinato perché ho sentito questo canto, questo inno pazzesco che fa venire voglia di cantare, tenevano il pezzo a tutto volume, davanti a Santa Maria degli angeli. Erano tutte mamme e onestamente entri in contatto con chi sta soffrendo e ti arriva ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 17 maggio 2022) Nella puntata di ieri, 16 maggio, diè un, si è continuato a parlare dell’Eurovision e della vittoria degli ucraini Kalush Orchestra, con il brano Stefania, dedicato alle, sempre vicine ai loro figli, anche nella guerra. Ad aver apprezzato particolarmente la canzone è, protagonista di un evento toccante: “Giuro, non era una cosa voluta, io stavo andando al cinema e ho viste delle donneche stavano festeggiando davanti a Piazza della Repubblica. Mi sono avvicinato perché ho sentito questo canto, questo inno pazzesco che fa venire voglia di cantare, tenevano il pezzo a tutto volume, davanti a Santa Maria degli angeli. Erano tuttee onestamente entri in contatto con chi sta soffrendo e ti arriva ...

Advertising

lucianonobili : “Prima del Covid il turismo rappresentava il 13% PIL, oggi può essere volano ripartenza. Mancano 350mila lavoratori… - francescocosta : Oggi su Morning: le notizie false sulle esercitazioni militari in Sardegna; dove si cura il Long Covid in Italia; u… - CarloCalenda : Oggi ci sono 30 articoli su la ex candidata dominatrice. Ho finalmente capito come andare sui giornali. Altro che p… - altro_c : RT @Beaoh11: Evacuati oggi gli eroici nazisti buoni del battaglione Azov che erano ostaggio dei civili. - FQMagazineit : Oggi è un altro giorno, Guillermo Mariotto in lacrime viene consolato da Serena Bortone: “Le mamme ucraine mi hanno… -