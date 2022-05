Maurizio Battista al Castello di Santa Severa con “Tutti Contro Tutti”

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 17 maggio 2022)Marinella –torna sul palco con una ” Summer Edition ’22, del spettacolo , “” . Sarà aldi, sabato 16 luglio, organizzazione, Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci. Il comico romano, pochi giorni dopo la riapertura dei teatri , è stato fra i primi a ripartire con coraggio, portando il suo talento, la sua ironia e la sua genuinità in giro per l’Italia con l’entusiasmo di sempre. La voglia di regalare momenti di allegria e spasso al suo pubblico, provato dal periodo complesso, è stata infatti, più forte di qualsiasi difficoltà. È proprio vero che si è destinati a vivere...