Love is in the Air: la triste conferma di Hande Ercel e Kerem Bursin sulla loro vita privata. Buone notizie in ambito professionale (Di martedì 17 maggio 2022) Love is in the Air: dopo la fine della soap turca anche in Italia, i due bellissimi protagonisti Hande Ercel e Kerem Bursin continuano ad essere seguiti con affetto dai fan. Fan che purtroppo hanno visto di fatto confermate le voci della fine della relazione nata sul set tra i loro beniamini. “Love is in the Air no more”, insomma! In compenso per le carriere di Hande e Kerem (il quale ricordiamo, mesi fa è stato in Italia ospite di Silvia Toffanin a “Verissimo” senza la fidanzata, per la quale aveva comunque speso bellissime parole d’amore) qualcosa di nuovo e di bello sembra bollire in pentola! Che cosa sarà? Prima di scoprirlo, un po’ di gossip! Love is in the Air: la reazione di ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 17 maggio 2022)is in the Air: dopo la fine della soap turca anche in Italia, i due bellissimi protagonisticontinuano ad essere seguiti con affetto dai fan. Fan che purtroppo hanno visto di fattote le voci della fine della relazione nata sul set tra ibeniamini. “is in the Air no more”, insomma! In compenso per le carriere di(il quale ricordiamo, mesi fa è stato in Italia ospite di Silvia Toffanin a “Verissimo” senza la fidanzata, per la quale aveva comunque speso bellissime parole d’amore) qualcosa di nuovo e di bello sembra bollire in pentola! Che cosa sarà? Prima di scoprirlo, un po’ di gossip!is in the Air: la reazione di ...

Advertising

radiokemonia : Stai ascoltando: Grace Jones-Love Is The Drug La musica anni 80 solo su - _boraheyyy : quando seokjin dice che è grazie a army che ora ha un nome, che è grazie a army che è riuscito a percorrere tutta q… - moonychadaporn : RT @fiveitaliansub: MY SECRET LOVE THE SERIES - TRAILER Sottotitoli in italiano ora disponibili sul canale Youtube ufficiale della @boyyen… - SoniaAyari9 : RT @_Valealizzi_: 'You're a liar and a martyr and you're never gonna save the people that you love because you're just not strong enough' ??… - IamATishbite : @Mubajnr Just love the way Latinos name their stadia 1. Estadio Ramon Sanchez-Pijuan 2. Estadio Alfredo di Stefano… -