Advertising

Calciomercato.com

TV, è Antonio, storico procuratore. L'ha parlato del passo falso del tecnico nerazzurro e in particolare del suo futuro: 'Lui è al primo anno, c'era poi il nodo Lautaro che poteva ...... che dopo aver perso la serie B nel 2016 conobbe il fallimento nel novembre 2017 , quando era nelle mani dell'exAntonio. La ripartenza arriva con la Pro Modena di Romano Sghedoni, ... L'ex agente Caliendo nel mirino della Procura di Modena: sequestrati 7 milioni, è accusato di evasione fiscale e autoriciclaggio Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it, Antonio Caliendo ha parlato del momento dell'Inter. Lo storico agente confermerebbe Simone Inzaghi sulla panchina dell'Inter. "Inzaghi merita la riconferm ...Dal suo avvocato no comment: «L’indagine è ancora in corso» Tra gli indizi raccolti: documenti e racconti sulla sua presenza non sporadica a Modena e Roma ...