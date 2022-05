Israele, scontri ai funerali di un giovane palestinese: decine di feriti (Di martedì 17 maggio 2022) I funerali sono sempre più occasione di scontro fra la polizia di Israele e cittadini palestinesi a Gerusalemme. A pochi giorni dalle cariche della polizia sul corteo funebre della giornalista di Al Jazeera, Shireen Abu Akleh, violenti tumulti, con diversi feriti e arresti, sono avvenuti nella notte fra ieri e oggi 17 maggio. Erano in corso, nella serata di ieri 16 maggio, i funerali di Walid al-Sharif, un giovane palestinese rimasto ferito il mese scorso sulla Spianata delle Moschee di Gerusalemme durante scontri fra fedeli musulmani e reparti di polizia israeliana. Al-Sharif, 23 anni, è deceduto ieri, e in serata il corteo funebre è partito dall’ospedale al-Maqassed di Gerusalemme Est. Ha quindi raggiunto la moschea al-Aqsa, dove erano in attesa circa un migliaio di ... Leggi su velvetmag (Di martedì 17 maggio 2022) Isono sempre più occasione di scontro fra la polizia die cittadini palestinesi a Gerusalemme. A pochi giorni dalle cariche della polizia sul corteo funebre della giornalista di Al Jazeera, Shireen Abu Akleh, violenti tumulti, con diversie arresti, sono avvenuti nella notte fra ieri e oggi 17 maggio. Erano in corso, nella serata di ieri 16 maggio, idi Walid al-Sharif, unrimasto ferito il mese scorso sulla Spianata delle Moschee di Gerusalemme durantefra fedeli musulmani e reparti di polizia israeliana. Al-Sharif, 23 anni, è deceduto ieri, e in serata il corteo funebre è partito dall’ospedale al-Maqassed di Gerusalemme Est. Ha quindi raggiunto la moschea al-Aqsa, dove erano in attesa circa un migliaio di ...

