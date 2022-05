Isola dei Famosi 2022, chi è finito in nomination ieri sera? (Di martedì 17 maggio 2022) Puntata ricca quella di ieri sera dell’Isola dei Famosi. Il primo verdetto della puntata è la sconfitta (prevedibile) di Blind al televoto. Il cantante, salito alla ribalta durante la partecipazione a X Factor, è uscito perdente al televoto contro Nicolas Vaporidis, Nick Luciani e Lory Del Santo. Non è stato comunque un bagno di sangue per Blind, dal momento che tra lui e Lory c’era soltanto un punto percentuale di differenza. Per il giovane artista musicale, dunque, l’esperienza a Playa Renovada termina temporaneamente: la sua avventura all’Isola proseguirà su Playa Sgamadissima, la nuova spiaggia che ha preso il posto di Playa Sgamada, insieme a Licia Nunez e Fabrizia Santarelli, le due naufraghe rimaste nel limbo dopo l’eliminazione definitiva di Clemente Russo e il ritorno in gara di Marco Cucolo ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 17 maggio 2022) Puntata ricca quella didell’dei. Il primo verdetto della puntata è la sconfitta (prevedibile) di Blind al televoto. Il cantante, salito alla ribalta durante la partecipazione a X Factor, è uscito perdente al televoto contro Nicolas Vaporidis, Nick Luciani e Lory Del Santo. Non è stato comunque un bagno di sangue per Blind, dal momento che tra lui e Lory c’era soltanto un punto percentuale di differenza. Per il giovane artista musicale, dunque, l’esperienza a Playa Renovada termina temporaneamente: la sua avventura all’proseguirà su Playa Sgamadissima, la nuova spiaggia che ha preso il posto di Playa Sgamada, insieme a Licia Nunez e Fabrizia Santarelli, le due naufraghe rimaste nel limbo dopo l’eliminazione definitiva di Clemente Russo e il ritorno in gara di Marco Cucolo ...

