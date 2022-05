Gazzetta: tra il Napoli e gli agenti di Koulibaly non c’è sintonia su un’ipotesi di rinnovo (Di martedì 17 maggio 2022) Anche la Gazzetta dello Sport scrive del summit di mercato andato in scena ieri tra il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis e l’allenatore, Luciano Spalletti. Il tecnico chiede la conferma di Koulibaly, Anguissa e Ospina. Ma mentre si attende l’incontro con gli agenti del portiere colombiano per discuterne, il rinnovo del difensore senegalese sembra più complesso. “Cominciando dal portiere, ruolo per il quale il tecnico vorrebbe la riconferma di David Ospina, il cui agente ha in programma per la prossima settimana un incontro con il club. Discorso simile per Dries Mertens che ha avviato direttamente col presidente la questione rinnovo. Servono giocatori di personalità da inserire, senza perdere quelli che ci sono. Ed ecco che Koulibaly diventa un nodo ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 17 maggio 2022) Anche ladello Sport scrive del summit di mercato andato in scena ieri tra il presidente del, Aurelio De Laurentiis e l’allenatore, Luciano Spalletti. Il tecnico chiede la conferma di, Anguissa e Ospina. Ma mentre si attende l’incontro con glidel portiere colombiano per discuterne, ildel difensore senegalese sembra più complesso. “Cominciando dal portiere, ruolo per il quale il tecnico vorrebbe la riconferma di David Ospina, il cui agente ha in programma per la prossima settimana un incontro con il club. Discorso simile per Dries Mertens che ha avviato direttamente col presidente la questione. Servono giocatori di personalità da inserire, senza perdere quelli che ci sono. Ed ecco chediventa un nodo ...

Advertising

GiovaAlbanese : In corso l'incontro tra la scuderia Raiola e la dirigenza della #Juventus: tema principale, il ritorno di #Pogba a… - Gazzetta_it : Juve #Pogba Contatto! Fissato per lunedì il summit tra club e agenti del giocatore - Nino48130577 : @pisto_gol Sono almeno tra anni che la gazzetta accosta quei calciatori alla quarta squadra in Italia. Poi Perisic da loro ???????? - FrancescoMian3 : @Gazzetta_it Vergognatevi, non esiste solo Valentino, che tra l'altro in auto non farà mai un podio. - chia_ica89 : @LucaFioretti13 @Gazzetta_it Io penso che al massimo ne arrivi solo uno tra Di Maria e Perisic.... Ma penso di più l'argentino -