Falcone e Borsellino | la moneta da due euro per omaggiarli

Advertising

Agenzia_Ansa : LO SPECIALE | Giovanni Falcone e Paolo Borsellino saranno ricordati, a trent'anni dalle stragi del '92, nel corso d… - _Carabinieri_ : 'Carabinieri a Palermo. In Memoria di Falcone e Borsellino' è il titolo della mostra che racconta la lotta alla maf… - AriannaAmbrosi0 : RT @SanremoAncheNoi: . Falcone e Borsellino, la moneta da 2 euro che omaggia i due giudici anti-mafia a 30 anni dalla morte - SanremoAncheNoi : . Falcone e Borsellino, la moneta da 2 euro che omaggia i due giudici anti-mafia a 30 anni dalla morte… - tfnews_t : Una #moneta da #dueeuro in memoria dei Giudici #Falcone e #Borsellino #ricordo #giovannifalcone #paoloborsellino… -

Secondo l'accusa, i tre, che facevano parte del Gruppo '' creato dopo le stragi, avrebbero indottrinato il falso pentito Scarantino a costruire false accuse per la strage di via D'...Secondo l'accusa, i tre, che facevano parte del Gruppo '' creato dopo le stragi, avrebbero indottrinato il falso pentito Scarantino a costruire false accuse per la strage di via D'...Le scuole di Teramo tutte unite in un unico grande, bellissimo abbraccio per la cerimonia che si svolgerà a Teramo il 23 maggio alle ore 10,00 in Piazza Martiri per ricordare le stragi di Capaci e via ...In una contaminazione tra video e teatro, voci registrate e testimonianze originali, l´azione centrale del testo prende l´abbrivio dall´uccisione del giudice Paolo Borsellino il 19 luglio 1992 a ...