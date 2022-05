Elon Musk: «Compro Twitter solo se mi dimostrano che i bot sono meno del 5%» (Di martedì 17 maggio 2022) L’imprenditore Elon Musk ha dichiarato che procederà con l’acquisizione di Twitter da 44 miliardi di dollari solo se il gigante dei social media dimostrerà che meno del 5% dei suoi utenti sono bot. Ieri l’amministratore delegato di Twitter Parag Agrawal aveva spiegato proprio sul social network le tecniche per combattere lo spam sulla sua piattaforma. Secondo il fondatore di Tesla i profili falsi potrebbero essere molto più alti del 20%, che già rappresenta quattro volte quelli indicati da Twitter: «Mi sembra che Twitter dovrebbe apprezzare una validazione esterna se le sue affermazioni sono vere». May 16, 2022 Leggi anche: Elon Musk al contrattacco, stallo sul numero ... Leggi su open.online (Di martedì 17 maggio 2022) L’imprenditoreha dichiarato che procederà con l’acquisizione dida 44 miliardi di dollarise il gigante dei social media dimostrerà chedel 5% dei suoi utentibot. Ieri l’amministratore delegato diParag Agrawal aveva spiegato proprio sul social network le tecniche per combattere lo spam sulla sua piattaforma. Secondo il fondatore di Tesla i profili falsi potrebbero essere molto più alti del 20%, che già rappresenta quattro volte quelli indicati da: «Mi sembra chedovrebbe apprezzare una validazione esterna se le sue affermazionivere». May 16, 2022 Leggi anche:al contrattacco, stallo sul numero ...

Advertising

matteosalvinimi : Ma quanto mi piace Elon Musk!?! - Agenzia_Ansa : Elon Musk, il Ceo di Twitter deve provare che i profili fake sono sotto il 5% #ANSA - AngeloCiocca : Elon #Musk: “Stupida la decisione di escludere #Trump dalla piattaforma, con me tornerà”. Qualcosa sta cambiando... - C0d3r_ : Elon Musk gela #Twitter: 'l'accordo per l'acquisto non può andare avanti al momento' - Infinitech_it : Per chi non fosse del settore la visione di Elon Musk su Twitter è profondamente giusta...account falsi, algoritmo… -