Di Maria Juve, due opzioni per l’argentino: i dettagli (Di martedì 17 maggio 2022) Di Maria Juve, c’è l’accordo con l’esterno argentino in uscita dal Psg: due opzioni per il Fideo. Ultime La Juve e Di Maria sarebbero sempre più vicino a trovare l’accordo e la successiva fumata bianca. I bianconeri starebbero pensando di avvicinarsi alle richieste del Fideo, che ha dato due opzioni. La prima di un biennale da 7,5 milioni, la seconda da un contratto annuale a 8. Queste le scelte di Di Maria. Scrive la Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 17 maggio 2022) Di, c’è l’accordo con l’esterno argentino in uscita dal Psg: dueper il Fideo. Ultime Lae Disarebbero sempre più vicino a trovare l’accordo e la successiva fumata bianca. I bianconeri starebbero pensando di avvicinarsi alle richieste del Fideo, che ha dato due. La prima di un biennale da 7,5 milioni, la seconda da un contratto annuale a 8. Queste le scelte di Di. Scrive la Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

shirazard : gran colpo della Juve. Angel Di Maria e' ancora in ottima condizione fisica, per la serie Ass un autentico crack! - AgenteChic : RT @AgenteChic: La squadra più avanti nelle trattative è la #Juventus. Balla qualche milione e dei pensieri su degli incastri che potrebber… - giovaeffe : La Juve prende Di Maria e Pogba Il Milan prende Origi e R. Sanches L’Inter prende tempo. - Diegosper : @St1Salvatore @antosalatino di maria è vicino alla juve - juve_magazine : JUVENTUS - Bloccati Perisic e Di Maria, si continua a trattare per Pogba -