Covid, Enac: in Italia resta obbligatorio uso mascherine Ffp2 sui voli. Ue: "Allineamento con misure nazionali" (Di martedì 17 maggio 2022) La mascherina Ffp2 resterà obbligatoria sui voli in partenza dall'Italia. Le nuove linee guida dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea (Easa) e del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) – pubblicate l'11 maggio – prevedono che "l'utilizzo di mascherine negli aeroporti e sui voli deve essere allineato con le misure nazionali sull'uso di dispositivi di protezione individuale nei trasporti pubblici e nei nodi di trasporto". Ciò significa che "se gli stati di partenza o di destinazione richiedono l'uso di maschere facciali sui trasporti pubblici, l'equipaggio di volo deve esigere che i passeggeri rispettino tali requisiti, anche dopo il 16 maggio 2022". La data in questione si riferisce al giorno in cui – sempre secondo il ...

