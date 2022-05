Cosmogonie di Gucci: trasparenze, latex, stivali cuissard. E i Maneskin (Di martedì 17 maggio 2022) Cosmogonie Gucci più che una sfilata è stato un evento con parata di star in cielo e in terra, compresi i Maneskin che posano con look coordinati in tartan nella notte più glamour dell’anno. Mentre in passerella si succedono stili diversi, ispirati al bondage e al burlesque, con abiti in pelle, guanti in latex, stivaloni alti e borchiati, valchirie e trasparenze provocanti. Gucci regala le stelle Che Cosmogonie di Gucci non fosse una sfilata come le altre, ma un avvenimento unico nel suo genere, era chiaro fin da quando la maison ha annunciato sul suo profilo Facebook che avrebbe regalo una stella a ogni ospite. “A nome di ogni ospite di Gucci Cosmogonie, la Casa ha adottato una stella e l’ha registrata a nome loro”. ... Leggi su dilei (Di martedì 17 maggio 2022)più che una sfilata è stato un evento con parata di star in cielo e in terra, compresi iche posano con look coordinati in tartan nella notte più glamour dell’anno. Mentre in passerella si succedono stili diversi, ispirati al bondage e al burlesque, con abiti in pelle, guanti in, stivaloni alti e borchiati, valchirie eprovocanti.regala le stelle Chedinon fosse una sfilata come le altre, ma un avvenimento unico nel suo genere, era chiaro fin da quando la maison ha annunciato sul suo profilo Facebook che avrebbe regalo una stella a ogni ospite. “A nome di ogni ospite di, la Casa ha adottato una stella e l’ha registrata a nome loro”. ...

