Cessione Sampdoria, Vidal nomina l'advisor: interessi da Usa e Golfo Persico (Di martedì 17 maggio 2022) La salvezza della Sampdoria porta con sé un’altra domanda, inevitabile per i tifosi blucerchiati: quando si concretizzerà... Leggi su calciomercato (Di martedì 17 maggio 2022) La salvezza dellaporta con sé un’altra domanda, inevitabile per i tifosi blucerchiati: quando si concretizzerà...

Advertising

SampNews24 : #Vierchowod: «Spero in un gruppo serio. #Giampaolo? Non lo avrei preso» - clubdoria46 : Cessione #Sampdoria: non ci sono investitori italiani, #Vidal cerca un fondo - clubdoria46 : Cessione #Sampdoria, #Vidal ha individuato l’advisor: ora l’accelerata? - clubdoria46 : #Sampdoria, #Vierchowod boccia #Giampaolo. Le parole #samp - clubdoria46 : Cessione #Sampdoria, #Bonetti, #Mannini e #Pari la pensano allo stesso modo. Le parole -

Sampdoria sana (si fa per dire) e salva. Ora la cessione... ClubDoria46.it Le leggende chiamano Vialli: «Speriamo che acquisti la Sampdoria» Le leggende della Sampdoria dello Scudetto chiamano a gran voce Gianluca Vialli: l’appello di Branca, Mannini e Bonetti Gli ex calciatori dello Scudetto del 1991 hanno sfilato ieri sera in occasione d ... Cessione Sampdoria, Bonetti, Mannini e Pari la pensano allo stesso modo. Le parole Cessione Sampdoria, Bonetti, Mannini e Pari la pensano allo stesso modo. Le parole dei tre prima di Sampdoria-Fiorentina ... Le leggende della Sampdoria dello Scudetto chiamano a gran voce Gianluca Vialli: l’appello di Branca, Mannini e Bonetti Gli ex calciatori dello Scudetto del 1991 hanno sfilato ieri sera in occasione d ...Cessione Sampdoria, Bonetti, Mannini e Pari la pensano allo stesso modo. Le parole dei tre prima di Sampdoria-Fiorentina ...