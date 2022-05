CDP e FEI lanciano Indaco Bio, il fondo per finanziare startup deeptech e biomedicali (Di martedì 17 maggio 2022) CDP Venture Capital e il fondo Europeo per gli Investimenti (FEI, parte del gruppo BEI) annunciano l’investimento congiunto in Indaco Bio, un nuovo fondo di venture capital specializzato nel finanziamento dei processi di trasferimento tecnologico nel settore delle scienze della vita. Lo rende noto il fondo di Innovazione attraverso una nota stampa. Come nasce Indaco Bio L’investimento in Indaco Bio si inserisce nell’ambito della partnership siglata a settembre 2021 fra CDP Venture Capital, attraverso il fondo Technology Transfer, e FEI e mirata al co-investimento paritetico di risorse fino a 260 milioni di euro per sostenere gestori di fondi specializzati in startup deep tech, ovvero realtà imprenditoriali che sviluppano tecnologie di frontiera ... Leggi su fmag (Di martedì 17 maggio 2022) CDP Venture Capital e ilEuropeo per gli Investimenti (FEI, parte del gruppo BEI) annunciano l’investimento congiunto inBio, un nuovodi venture capital specializzato nel finanziamento dei processi di trasferimento tecnologico nel settore delle scienze della vita. Lo rende noto ildi Innovazione attraverso una nota stampa. Come nasceBio L’investimento inBio si inserisce nell’ambito della partnership siglata a settembre 2021 fra CDP Venture Capital, attraverso ilTechnology Transfer, e FEI e mirata al co-investimento paritetico di risorse fino a 260 milioni di euro per sostenere gestori di fondi specializzati indeep tech, ovvero realtà imprenditoriali che sviluppano tecnologie di frontiera ...

Advertising

comunica_rp : Life science: Cdp e Fei mettono sul piatto 95 milioni per le startup - StartComNews : Life science: Cdp e Fei mettono sul piatto 95 milioni per le startup - FABsussidiario : Accordo CDP, FEI e MCC 10 miliardi per le PMI - PaeseRoma : Imprese, Cdp, Mcc e Fei 10 mld per piccole e medie imprese italiane con garanzia Ue - franci_roma88 : Imprese, Cdp, Mcc e Fei 10 mld per piccole e medie imprese italiane con garanzia Ue via @@PaeseRoma -