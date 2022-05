Calcio: Deulofeu 'Oltre al talento serve il sacrificio, felice a Udine' (Di martedì 17 maggio 2022) "Cioffi è destinato a diventare un campione di allenatore", dice lo spagnolo Udine - "Sto bene, mi è passato il nervoso per sabato". Gerard Deulofeu, ospite a Udinese Tonight, torna sulla sconfitta ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 17 maggio 2022) "Cioffi è destinato a diventare un campione di allenatore", dice lo spagnolo- "Sto bene, mi è passato il nervoso per sabato". Gerard, ospite ase Tonight, torna sulla sconfitta ...

