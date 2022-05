Ascolti TV: dati Auditel di ieri, lunedì 16 maggio 2022 (Di martedì 17 maggio 2022) Ascolti: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, lunedì 16 maggio 2022, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. AGGIORNAMENTO: i dati di oggi subiranno un ritardo per un problema tecnico della società Auditel. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 il film tv A muso duro ha totalizzato in media spettatori, % di share; su Canale5 la puntata de l’Isola dei Famosi 2022 ha avuto spettatori (share %). Il film Fast & Furious 6 su Italia1 ha catturato spettatori (%); su Rai2 il programma Made in Sud si è portato a casa spettatori (%), mentre la puntata del programma di approfondimento Report su Rai3 ha interessato spettatori (%). Su Rete4 la puntata del ... Leggi su ascoltitv (Di martedì 17 maggio 2022): idei programmi più visti di16, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. AGGIORNAMENTO: idi oggi subiranno un ritardo per un problema tecnico della societàtv Prima serata Su Rai1 il film tv A muso duro ha totalizzato in media spettatori, % di share; su Canale5 la puntata de l’Isola dei Famosiha avuto spettatori (share %). Il film Fast & Furious 6 su Italia1 ha catturato spettatori (%); su Rai2 il programma Made in Sud si è portato a casa spettatori (%), mentre la puntata del programma di approfondimento Report su Rai3 ha interessato spettatori (%). Su Rete4 la puntata del ...

Advertising

tvzoomitalia : Avviso: dati Auditel in ritardo #auditel #ascoltitv - AndreaAAmato : Avviso: dati Auditel in ritardo #auditel #ascoltitv - CorriereCitta : Ascolti tv lunedì 16 maggio 2022: Made in Sud, Report, Fast & Furious, L’Isola dei Famosi, dati auditel e share - AnnaMancini81 : Ascolti Tv domenica 15 maggio 2022, Amici 28.6%, Docufilm Sanremo 7% - edosenzaemoji : @madamemaive @trash_italiano sicuramente neanche sai cosa sono i dati auditel, comunque prego… -