Appalti Cira | cade aggravante mafiosa per imprenditore | Orsi va ai domiciliari

Leggi su anteprima24

(Di martedì 17 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIl Tribunale del Riesame di Napoli ha disposto la scarcerazione con applicazione degli arrestifuori regione per Sergiocoinvolto nell’indagine della Dda di Napoli su un giro ditruccati dietro il pagamento di tangenti al Centro Aerospaziale Italiano () di Capua, nel Casertano.già condannato in passato per associazione camorristica perché colluso con il clan dei Casalesi nel settore dei rifiuti, era finito in carcere il 26 aprile scorso con l’accusa di turbativa d’asta e corruzione con l’; con lui erano stati colpiti da misura cautelare anche altre persone tra imprenditori, funzionari e dipendenti del. Per ...