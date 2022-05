Animali in moto e scooter, come trasportarli. Cosa prevede il codice e le multe (Di martedì 17 maggio 2022) Animali esotici, in arrivo la lista di quelli vietati. Ma è scontro Roma, 17 maggio 2022 - Animali in moto e scooter , ecco le regole. Con la bella stagione torna la voglia di portarsi dietro il ... Leggi su quotidiano (Di martedì 17 maggio 2022)esotici, in arrivo la lista di quelli vietati. Ma è scontro Roma, 17 maggio 2022 -in, ecco le regole. Con la bella stagione torna la voglia di portarsi dietro il ...

Advertising

andrewsword2 : RT @Gazzetta_it: Animali in moto e scooter, come trasportare cani e gatti biker. Regole e multe - Gazzetta_it : Animali in moto e scooter, come trasportare cani e gatti biker. Regole e multe - GiacomoMirella : @itsmeback_ Pensa che in tempi non sospetti avevo già, predisposto che in caso di mia dipartita i miei animali sare… - Pappagallorosa1 : @andreaborsoi1 @KTonkova @QuinziUgo Ah, ma io moto ne faccio, eh! Lavoro in un vivaio, poi ho 5000mq di erba da tag… -