(Di martedì 17 maggio 2022) Il direttore generale del think tank russo Riac a Huffpost: "Azovstal è una vittoria simbolica, ma militarmente non cambierà gli assetti". "Putin tiene aperte tutte le opzioni fino all'ultimo, la sua leadership non è indebolita, ma la Russia sì, anche se l'impatto delle sanzioni, finora, è stato limitato"

, è analista e direttore del Russian International Affairs Council, a Mosca, un organismo non sotto controllo di Putin e, infatti,ha avuto anche parole critiche contro la ...Ospiti di Lucia Annunziata e Antonio Di Bella, il direttore del Russian International Affairs Council, la presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola, il direttore di Limes ... Andrey Kortunov: "La guerra va verso una pausa. Da capire se è per negoziare o per riarmarsi" (di G. Belardelli) Il direttore generale del think tank russo Riac a Huffpost: "Azovstal è una vittoria simbolica, ma militarmente non cambierà gli assetti".Abbiamo commentato il discorso tenuto da Vladimir Putin in occasione della parata per il Giorno della Vittoria con Eleonora Tafuro (analista di Ispi, esperta di Russia e Caucaso) e con Andrey Kortunov ...